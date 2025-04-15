Прогноз роста экономики Китая понизили

В швейцарском банке UBS Group ухудшили прогноз роста экономики Китая в 2025 году из-за действия торговых пошлин, которые ввел президент США Дональд Трамп. Об этом со ссылкой на прогноз аналитиков сообщает Bloomberg.

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Эксперты понизили прогноз с 4 до 3,4 процента из-за перспективы сокращения экспорта КНР после введения пошлин на импорт китайской продукции в США. Ужесточение торговли создает беспрецедентные проблемы для китайского экспорта и приведут к серьезным изменениям в экономике страны. Прогноз UBS стал самым пессимистичным прогнозом среди крупных банков

По мнению аналитиков, если текущее повышение тарифов останется в силе, оно снизит рост ВВП Китая более чем на два процентных пункта, несмотря на ожидаемые от Пекина дополнительные стимулы. В ближайшие кварталы экспорт в США сократится на две трети, а общий объем зарубежных поставок в этом году может снизиться на 10 процентов в долларовом выражении, добавили они.

«Мы считаем, что некоторые другие торговые партнеры Китая могут также повысить тарифы на китайские товары в ближайшие месяцы, но, скорее всего, только на определенные товары и не в таких масштабах, как тарифы США», — подчеркнули в UBS.

После последнего повышения импортных тарифов текущие пошлины США на китайскую продукцию составляют 145 процентов от таможенной стоимости. В свою очередь, тарифы для американских товаров в Китае подняли до 125 процентов.

В Financial Times полагают, что Трампа ждет провал в торговой войне: угрозы главы Белого дома резко повысить пошлины против большинства стран мира заметно снизили доверие инвесторов и государств к американской экономике. Кроме того, внешняя политика США во многом зависит от положения дел на глобальном рынке госдолга, а Китай входит в число крупнейших держателей американских долговых обязательств. Все это не будет играть на руку Вашингтону в долгосрочной перспективе.