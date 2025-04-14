Россия в марте превысила план ОПЕК+ по добыче нефти

Россия в марте добыла 8,963 млн баррелей нефти в сутки, что превысило план ОПЕК+ на 10 тыс. баррелей, пишет ТАСС. Этому способствовали компенсации и добровольные сокращения, утвержденные в рамках соглашений ОПЕК+.

Согласно данным апрельского отчета ОПЕК, Россия должна была соблюдать уровень добычи нефти в 8,953 млн баррелей в сутки с учетом всех добровольных сокращений и обязательств по компенсации перепроизводства. В марте стране полагалось компенсировать сверхдобычу в 25 тыс. баррелей в сутки.

Для сравнения, в феврале Россия добывала нефти на 5 тыс. баррелей в сутки меньше, чем предусматривали договоренности ОПЕК+, а в январе производство составляло 8,977 млн баррелей в сутки. Средний уровень добычи за первый квартал 2025 года составил 8,971 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что входящие в ОПЕК+ страны решили начать восстановление добычи нефти с апреля, как и планировалось.