Прогноз стоимости цена на нефть заметно снизили
Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group понизили свой прогноз мировых цен на нефть, пишет агентство «Интерфакс».
Как считают аналитики, баррель эталонной североморской нефти Brent в 2025 году пустится до $63. До этого в банке считали, что эта нефть по итогам года опустится лишь до $69 за баррель. Средняя стоимость американского сорта West Texas Intermediate (WTI), согласно обновленному прогнозу, составит 59 долларов против прежних 66.
Главным фактором снижения прогнозов аналитики назвали общую неопределенность на мировом энергетическом рынке из-за эскалации торговых войн, вызванных агрессивной таможенной политикой властей США.
В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщала, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году. Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран. На цены будут влиять также фактор стратегического резерва США — при чрезмерно низких для американских производителей цен на нефть власти США могут принять решение о пополнении стратегического резерва.