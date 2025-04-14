Прогноз стоимости цена на нефть заметно снизили

Аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs Group понизили свой прогноз мировых цен на нефть, пишет агентство «Интерфакс».

© Газета.Ru

Как считают аналитики, баррель эталонной североморской нефти Brent в 2025 году пустится до $63. До этого в банке считали, что эта нефть по итогам года опустится лишь до $69 за баррель. Средняя стоимость американского сорта West Texas Intermediate (WTI), согласно обновленному прогнозу, составит 59 долларов против прежних 66.

Главным фактором снижения прогнозов аналитики назвали общую неопределенность на мировом энергетическом рынке из-за эскалации торговых войн, вызванных агрессивной таможенной политикой властей США.

В первой половине марта эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская сообщала, что цены на нефть марки Brent могут упасть до $60–65 за баррель в 2025 году. Она заявила, что динамика нефти также зависит от множества других факторов, которые с трудом можно прогнозировать. Эксперт сказала, что это, в первую очередь, геополитика — например, возможно усиление санкционного давления на Иран. На цены будут влиять также фактор стратегического резерва США — при чрезмерно низких для американских производителей цен на нефть власти США могут принять решение о пополнении стратегического резерва.