Курсу доллара предрекли рост до 90 рублей

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что курс доллара к лету может достичь 90 рублей.

А юань подорожает до 12 рублей, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».

После мартовского обвала курсы зарубежных валют будут расти, вероятность этого выше, чем падения, считает эксперт.