Курсу доллара предрекли рост до 90 рублей

Экономист Зельцер спрогнозировал рост доллара до 90 рублей к лету
Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер выразил мнение, что курс доллара к лету может достичь 90 рублей.
А юань подорожает до 12 рублей, поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
После мартовского обвала курсы зарубежных валют будут расти, вероятность этого выше, чем падения, считает эксперт.
«Сейчас курсы, однозначно, намного привлекательнее, чем в начале года, примерно на четверть стоимости», — констатировал Зельцер.