В Европе допустили возобновление импорта российского газа

Крупные компании Европы рассматривают возможность возобновления импорта газа из России в связи с действиями президента США Дональда Трампа, направленными против Евросоюза. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Напомним, что ранее в США были введены торговые пошлины в отношении целого ряда стран. Данная мера, как считают авторы материала, испортила отношения с Европой. Как сообщается, в настоящее время руководители крупных компаний ЕС рассматривают вопрос возобновления поставок российского газа, в частности, от «Газпрома». Там считают, что это «хорошая идея».

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что Европейский союз планирует полностью отказаться от закупок российского газа к 2027 году. В качестве альтернативы рассматривался вариант использования сжиженного природного газа, который будут поставлять из США и Катара.

Однако переговоры с Катаром зашли в тупик, а торговая война, начатая президентом США Дональдом Трампом против ЕС, создала дополнительные трудности для европейских компаний.