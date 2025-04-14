В Кремле ответили на продление Трампом антироссийских санкций

У России нет завышенных ожиданий от американской политики.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал продление президентом США Дональдом Трампом антироссийских санкций на год, передает ТАСС.

«Мы находимся в начале нашего пути по нормализации отношении, по выстраиванию их фактически заново, поэтому никаких завышенных ожиданий у нас не было на этот счет», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в санкционной политике США вряд ли стоило ожидать другого подхода. Он добавил, что ожидание моментальных результатов в контексте восстановления отношений Москвы и Вашингтона вряд ли было бы оправданным.