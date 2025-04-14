Американский миллиардер предупредил о рисках серьезнее рецессии

Основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио рассказал что обеспокоен возможным крахом глобальной монетарной системы из-за политики президента Дональда Трампа, сообщает NBC News.

«Прямо сейчас мы находимся в точке принятия решений и очень близки к рецессии. Но я обеспокоен чем-то худшим, чем рецессия, если эта ситуация не будет правильно урегулирована», — отметил Далио.

Финансист уточнил, что больше обеспокоен нарушениями в торговле, растущим долгом США и поведением некоторых развивающихся стран, которые разрушают международную экономическую и геополитическую структуру, существующую со времен окончания Второй мировой войны.

Далио считает, что тарифная политика Трампа имеет понятные цели, но реализуется «очень разрушительным» образом, создавая глобальный конфликт. Президент объявил в минувшую среду о 90-дневной паузе в отношении «ответных тарифов», но твердо придерживается базовых пошлин в 10% и ответных тарифов на часть товаров в 145% для Китая.

Ранее он призвал США договориться о взаимовыгодном торговом соглашении с Китаем, которое привело бы к укреплению юаня по отношению к доллару. Он также призвал обе страны решить проблемы с растущими долгами.

По словам Далио, сейчас под угрозой находится сама ценность денег. Обвал на рынке облигаций в сочетании с такими событиями, как внутренние и международные конфликты, может стать еще более серьезным потрясением для денежной системы, чем отмена золотого стандарта президентом Ричардом Никсоном в 1971 году и мировой финансовый кризис 2008 года.