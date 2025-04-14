Трамп внес неприятную ясность в ситуацию с «отменой» пошлин на электронику

Несмотря на первоначальную путаницу, связанную с новыми торговыми тарифами, администрация Трампа внесла ясность: полная отмена тарифов на электронику из Китая не планируется. Были приостановлены только самые жесткие 125-процентные пошлины, вызвавшие серьезную обеспокоенность в технологической индустрии. При этом на всю электронику из Китая продолжит распространяться так называемый 20-процентный «фентаниловый тариф». Об этом сообщает издание 9to5Mac.

В пятницу вечером (11 апреля) Таможенная и пограничная служба США опубликовала перечень исключений из нового ответного тарифа номиналом 125%, введенного Трампом в отношении Китая, а также из базового 10% глобального тарифа. В эти исключения попали «смартфоны, ноутбуки, жесткие диски, компьютерные процессоры и чипы памяти».

Позже президент Дональд Трамп в своем посте в соцсети Truth Social пояснил, что, даже с учетом этого исключения, технологические компании все равно подпадали бы под действие 20% «фентанилового тарифа». Таким образом, суммарный тариф на китайскую электронику мог бы достигать 145% (125% ответный + 20% «фентаниловый»), но на данный момент он ограничен 20%.

Тем не менее, исключение из ответного тарифа не является «постоянным», заявил министр торговли Говард Латник в интервью ABC News. По его словам, технологический сектор в будущем станет объектом «специального тарифного внимания». Латник подчеркнул, что этот «специальный тариф» затронет такие продукты, как iPhone.

Трамп подтвердил эту информацию в Truth Social, сообщив, что администрация планирует «внимательно изучить» полупроводники и «всю цепочку поставок электроники» в рамках предстоящего тарифного расследования. Ожидается, что детали этого «специального технологического тарифа», который, как предполагается, будет ниже 125%, будут определены в течение «месяца или двух».

В ответ на торговую напряженность, компания Apple, вероятно, будет стремиться перенести импорт в США из Китая в Индию и Вьетнам. Некоторые последние модели Mac, такие как M4 MacBook Air и M3 Ultra Mac Studio, уже производятся во Вьетнаме. Однако, остается неясным, сможет ли Apple полностью перенести производство за пределы Китая для всех продуктов, продаваемых в США.