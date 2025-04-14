Курс доллара рухнул

Расчетный курс доллара опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные мирового валютного рынка Forex. В последний раз такие показатели фиксировали 19 июня 2024 года. По состоянию на понедельник, 14 апреля, он составляет 80,40 рубля.

Эксперты прокомментировали ситуацию. В частности, по словам директора по стратегии ФГ «Финам» Ярослава Кабакова, это, скорее, слабость доллара, нежели сила рубля. Как уточнил он, американская валюта падает на глобальном рынке.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что главной причиной относительной силы рубля остается низкий объем импорта, обусловленный слабой активностью потребителей.

«Ее восстановлению препятствуют высокие процентные ставки по кредитам, в том числе потребительским», — подчеркнул эксперт.

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По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, участники рынка все еще испытывают определенный оптимизм, связанный с геополитическими ожиданиями.