Россия продолжит наращивать экспорт СПГ

Россия продолжит увеличивать экспорт сжиженного природного газа и атомных технологий, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на оперативном совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с заместителями.

"Топливно-энергетический комплекс является сейчас ключевой экспортной отраслью страны. Россия и далее будет оставаться мировым лидером. Наряду с поставками нефти, газа и угля продолжим наращивать экспорт сжиженного природного газа, атомных технологий", - сказал он, докладывая о подготовке энергостратегии РФ до 2050 года.

По словам вице-премьера, также стратегия предусматривает диверсификацию поставок ресурсов, развитие новых логистических маршрутов, в том числе Северного морского пути, развитие партнерств со странами Азии, глобального Юга.