Россию предостерегли от уступок и поблажек со стороны США

России не стоит соглашаться на уступки и поблажки со стороны США. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова, ее цитирует РИА Новости.

Взаимодействие со Штатами может быть опасно — даже если Вашингтон будет предлагать частичное снятие санкций. Нужно трезво оценивать ситуацию в долгосрочной перспективе, так как США могут попытаться использовать РФ в качестве сырьевой базы, предостерегла Прикладова.