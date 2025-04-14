В каком направлении будет двигаться рубль: прогноз курса валют на неделю

За прошлую неделю курс доллара снизился на 1,26 ₽ и завершил пятничные торги на внебиржевом рынке на уровне 83,24 ₽.

Рубль выглядит уверенно на фоне глобального ослабления доллара, возможной нормализации отношений России и США и вероятного послабления санкций, а также восстановления цен на нефть, отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«Тем не менее рублёвая цена российской нефти опустилась на 30% ниже заложенных в бюджет параметров, что может вызвать соответствующую риторику финансовых властей. В таких условиях курс доллара, вероятно, останется в рамках сложившегося диапазона 84–86 ₽», — рассказал аналитик «Коммерсанту».

На этой неделе станут известны данные по платёжному балансу за март.

«Мы ожидаем снижения положительного сальдо торгового баланса и счёта текущих операций по сравнению с январём и февралём из-за значительной коррекции цен на нефть с начала года. Полагаем, что наблюдаемое в моменте укрепление рубля будет краткосрочным, поскольку обусловлено эмоциональной реакцией рынка», — считает директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков.

Он ожидает, что на этой неделе курс доллара может вернуться к уровню 86 ₽ и продолжить расти к 90 ₽.

В ближайшей перспективе сохранится плавное укрепление рубля, уверен начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Этому способствуют макроэкономические факторы — устойчивое предложение валюты со стороны экспортёров и ЦБ при невысоком спросе со стороны импорта, указывает аналитик.

«Кроме того, курс рубля поддержит сложившаяся конъюнктура рынка — благодаря готовности США отложить импортные пошлины для проведения переговоров с большинством торговых партнеров восстановились мировые рынки акций, а нефть Brent удержалась в диапазоне $60–65 за баррель. Визит спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву также выглядит обнадёживающе и способен подкрепить геополитический оптимизм, что благоприятно отразится на курсе рубля», — заключает Евгений Локтюхов.