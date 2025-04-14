В 2025 году иностранные топ-менеджеры стали чаще интересоваться работой в России. Об этом со ссылкой на кадровые агентства сообщает РБК.

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Чаще всего спрос на работу в России стал расти у жителей европейских стран и США с российскими корнями. Они называют причинами тенденции финансовые возможности в РФ, а также трудности карьерного роста в странах пребывания, в том числе из-за требований к расовому и гендерному представительству, а также доверие к российскому образованию для детей.

Прежде всего растет интерес к российскому рынку труда со стороны управленцев и высококвалифицированных специалистов

«Тренд усиливается — особенно с середины 2024 года и начала 2025-го. Пока речь не о массовом потоке, рост активности еще носит точечный характер, но изменения заметны», — пояснила директор по персоналу HR-платформы Skillaz Ксения Степанова.

Как отмечают в рекрутинговой компании ProfiStaff, в сравнении с 2021 годом, в 2022-м интерес иностранных специалистов упал на 85 процентов, в 2023 году — на 80 процентов, 2024 — на 72, а в первом квартале 2025-го он составил минус 57 процентов.

Причинами являются постепенное ослабление влияния геополитических факторов, а также значительные карьерные и финансовые перспективы, которые открываются перед топ-менеджерами в России, предположила генеральный директор рекрутинговой компании ProfiStaff Ирина Никулина. Как полагают в Addwise, российский рынок интересен иностранным специалистам из-за финансовых возможностей, уровня образования и более сбалансированной среды по вопросам расового представительства, вероисповедания, гендерной принадлежности.

Чаще всего интересуются работой в РФ управленцы (финансовые, коммерческие, операционные директора) и специалисты в сферах IT, промышленности и инженерии из Германии, Швеции, Франции, Индии, Турции, США и Швейцарии. Особенно тенденция прослеживается среди этнических русских, которые уже родились в странах Западной Европы или США или уехали туда 20–30 лет назад, добавил консультант направления «химия, оборудование и агросектор» консалтинговой компании Get experts Матвей Алексашин.

Как ранее отметил замминистра труда и соцзащиты РФ Дмитрий Платыгин, одной из главных проблем, с которой сталкивается российский рынок труда, является старение населения. В ближайшие пять лет, уточнил он, из-за выхода на пенсию действующих сотрудников в России потребуется заместить в общей сложности почти 11 миллионов рабочих мест.