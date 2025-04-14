В России могут запретить деятельность коллекторов

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о полном запрете коллекторской деятельности в России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инициатива, в частности, запретит банкам и микрофинансовым организациям продавать долг заемщика третьим лицам. Кроме того, предлагается дать заемщику право уведомить кредитную организацию о запрете передавать свои персональные данные третьим лицам. Проинформировать банк можно будет в течение 10 дней с момента подписания кредитного договора.

"То есть нынешнее широко практикуемое психологическое давление, по сути, поведенческий терроризм и издевательство над заемщиками нужно прекращать на законодательном уровне. С коллекторами пора официально прощаться", – заключил Нилов.

Ранее юрист рассказал, что коллекторы вправе писать, звонить или даже приходить к должникам домой, чтобы напоминать о просрочках платежей. Однако меры воздействия должны быть строго в пределах закона.

По словам эксперта, коллекторы могут выйти на связь уже на следующий день после того, как заемщик пропустит срок выплат. При этом специалисты обязаны представиться, назвать свою организацию и должность и только тогда приступать к разговору.