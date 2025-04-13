Франции придется сэкономить €40 млрд из-за дефицита бюджета в 2026 году

Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбард заявил, что Парижу придётся сэкономить €40 млрд из-за дефицита бюджета в 2026 году.

По его словам, правительство страны рассчитывает снизить уровень дефицита бюджета до 4,6% в 2026 году.

«У нас накопился госдолг, который превышает €3 трлн, и с каждым годом нам приходится всё большие суммы отдавать кредиторам. Так что у нас уже чрезвычайное положение в контексте бюджета», — сказал он телеканалу BFMTV.

Министр отметил, что в 2024 году Париж выплатил кредиторам более €50 млрд, а в текущем году сумма превысит €70 млрд. Это значительно превышает оборонный бюджет, подчеркнул Ломбард.

При этом политик подтвердил, что в 2025 году правительство рассчитывает сохранить дефицит, как и было заложено в бюджете, на уровне 5,4%.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером меры реагирования на новые пошлины Вашингтона.