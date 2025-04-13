Washington Post: торговая война США и КНР изменит мировую экономику

США и Китай отказываются уступать друг другу в торговой войне и ведут дело к полному переустройству мировой экономики и даже возможной войне. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что после введения Дональдом Трампом 145% тарифа на китайские товары, КНР и США — две крупнейшие экономики мира — оказываются втянутыми в потенциально разрушительную торговую войну. Это может нанести ущерб цепочкам поставок и торговым связям во всем мире.

При этом американский президент Дональд Трамп предсказывает, что глава Китая Си Цзиньпин вскоре поймет ошибочность своего пути и сядет за стол переговоров. Власти Китая заявляют, что этого не произойдет. Они ответили 125% тарифом.

Эта новая реальность стала очевидной, и фондовые рынки возобновили свое падение. Чем это закончится, «сейчас остается только гадать».

«Аналитики предупреждают, что разрыв этих экономических связей может коренным образом перестроить мировую экономику и увеличить вероятность реальной войны» —отмечает The Washington Post.

Китайские официальные лица дали понять, что Пекин готовится к затяжной экономической битве с Соединенными Штатами, «решив не проявлять слабость».

«В Пекине два источника, знакомые с внутренними дискуссиями, сообщили, что группе высокопоставленных чиновников было поручено развернуть ряд заранее запланированных мер, чтобы противостоять любым экономическим ударам США», — пишет Washington Post.

Данные меры включают в себя тарифы на определенные отрасли промышленности США. Пекин также заносит в черный список многие американские компании, запрещающие экспорт в КНР, и замораживает экспорт в США редкоземельных элементов, жизненно важных для электроники и электромобилей.

Параллельно Пекин делает ставку на торговлю с другими странами, позиционируя себя как государство, приверженное свободным рынкам и стабильным торговым отношениям.