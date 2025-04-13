Важнейшая водная артерия Германии опасно мелеет

Важнейшая водная артерия Германии пересыхает, Европа страдает от засухи, которая, по прогнозам, станет самой сильной за 500 лет. Об этом пишет в воскресенье британское издание MailOnline — вебсайт газет Daily Mail и Mail on Sunday.

Уровень воды в Рейне, по которому идет 80 процентов грузов, перевозимых по воде в Германии, сейчас настолько низок, что уже к ближайшей пятнице может стать непроходимым для нефтяных и угольных барж.

В последний раз, когда вода в Рейне упала до такого уровня — в 2018 году, — он был закрыт на 132 дня, что едва не ввергло Германию в рецессию, отмечает MailOnline. А сегодня уровень воды в Рейне уже ниже, чем это было в 2018 году, когда Европа пережила последнюю крупную засуху. Расходы на перевозку грузов по реке в этом году уже выросли в пять раз, поскольку приходится использовать менее грузоподъемные баржи.

Экономисты подсчитали, что нынешнее обмеление Рейна в этом году может снизить общий экономический рост Германии на полпроцента, а эксперты предупреждают, что страна столкнулась с рецессией из-за энергетического кризиса еще до наступления полноценной засухи.