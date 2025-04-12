Названа причина падения доллара

Доллар стал еще одной жертвой рыночных потрясений на этой неделе, поскольку обострение мировой торговой войны грозит подорвать экономический рост США. Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс доллара Bloomberg упал до нового шестимесячного минимума в пятницу после того, как Китай повысил торговые тарифы на все американские товары до 125% с 12 апреля.

Кроме того, оптовые цены в США существенно упали в марте — следовательно, американский центробанк будет смягчать денежную политику, что негативно отразится на долларе.

Валюты-убежища, такие как иена, швейцарский франк и золото, выиграли благодаря оттоку средств из долларовых активов. Евро вырос до самого высокого уровня за три года.