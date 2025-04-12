Доллар упал из-за торговой войны

Инвест-Форсайт

Доллар стал еще одной жертвой рыночных потрясений на этой неделе, поскольку обострение мировой торговой войны грозит подорвать экономический рост США. Об этом сообщает Bloomberg.

Названа причина падения доллара
© РИА Новости

Индекс доллара Bloomberg упал до нового шестимесячного минимума в пятницу после того, как Китай повысил торговые тарифы на все американские товары до 125% с 12 апреля.

Кроме того, оптовые цены в США существенно упали в марте — следовательно, американский центробанк будет смягчать денежную политику, что негативно отразится на долларе.

Валюты-убежища, такие как иена, швейцарский франк и золото, выиграли благодаря оттоку средств из долларовых активов. Евро вырос до самого высокого уровня за три года.

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