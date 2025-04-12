В МИД России заявили о готовности Москвы поставить КНР необходимый объем нефти
Россия готова предоставить Китаю столько нефти, сколько потребуется в случае возможного сокращения до нуля поставок из США, заявил российский замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
«Мы готовы предоставить нефти столько, сколько Китай сможет потребить», — цитирует его ТАСС.
По мнению дипломата, Китай будет действовать прежде всего из своих национальных интересов.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Китай полностью сократит импорт нефти из США из-за торговых пошлин.