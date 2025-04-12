«Газпром» расширит программу газификации на три российских региона

«Газпром» увеличит количество регионов, входящих в реализуемую компанией программу газоснабжения и газификации.

Об этом председатель правления Алексей Миллер проинформировал министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

«Газпром» приступил к формированию программ развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период – 2026-2030 годы. Такие документы планируется утвердить с 75 субъектами РФ, в том числе впервые – с Красноярским краем, Еврейской автономной областью и Мурманской областью», – рассказали в пресс-службе «Газпрома».

В компании подчеркнули, что в текущую пятилетку «Газпром» реализует такие программы на территории 72 субъектов РФ. В результате количество субъектов РФ, где станет технически возможной 100%-ная сетевая газификация, вырастет с 11 до 35. Более 850 тыс. семей россиян уже оценили возможности программы бесплатной догазификации.

«ФедералПресс» писал, что тысячи частных домов в Свердловской области подключат к газу в рамках программы бесплатной догазификации.