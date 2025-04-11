Биржевая цена на золото снова выросла

Цены на золото впервые в истории поднялись выше 3250 долларов за унцию.

Повышению биржевой стоимости драгметалла способствовало продолжение торговой войны США и Китая, из-за чего инвесторы стали скупать актив-убежище, пишет РБК.

США увеличили пошлины на китайские товары до 145%. В ответ Китай повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%, они вступят в силу с 12 апреля.

Китайский бизнес не остался в стороне. В магазинах и кафе стали появляться таблички о введении сервисного сбора для американцев в размере 104%.

На табличках написано: «Если у вас появились вопросы, обращайтесь в посольство США».