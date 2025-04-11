Цены на российскую нефть упали

Lenta.ru

Цены на основной экспортный сорт российской нефти Urals упали ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023-го. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

Цены на российскую нефть упали
© Lenta.ru

Российское сырье дешевеет на фоне общего снижения мировых цен на нефть и фондовых рынков из-за тарифов, которые ввел американский президент Дональд Трамп. На минимуме цены на базисе FOB Приморск доходили до 47,54 доллара за баррель. На базисе FOB Новороссийск нефть дешевела до 48,39 доллара.

В то же время премиальная марка нефти ESPO (Eastern Siberia–Pacific Ocean, Восточная Сибирь — Тихий океан) опускалась до 53,19 доллара. Она подешевела ниже 60 долларов во второй раз за время существования ценового потолка, который страны G7 установили для энергоресурсов из РФ из-за начала боевых действий на Украине — последний раз цены падали до 58,52 доллара за баррель в марте 2023 года.

Сейчас оба экспортных сорта торгуются ниже заложенной в федеральный бюджет базовой цены на 2025 год (69,7 доллара за баррель), и ниже цены отсечки, в рамках которой по бюджетному правилу нефтяные доходы бюджета перечисляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

В Минфине ожидали, что доходы от нефти и газа в бюджете должны составить 10,9 триллиона рублей. Однако на фоне торгового противостояния цены падают и есть риск дальнейшего их снижения. По оценке экономиста Bloomberg Economics по России Александра Исакова, убытки российской казны могут составить порядка 2,5 процента от запланированных доходов, более чем триллиона рублей.

Экономика
Александр Исаков
Дональд Трамп
Фонд национального благосостояния