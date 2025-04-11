ЦБ предупредил о новой схеме мошенников с цифровым рублем

Центробанк предупредил о новой схеме мошенников, предлагающих вкладывать средства в несуществующую инвестпрограмму цифрового рубля. Сообщение регулятора приводит агентство РИА Новости.

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Как отметили в ЦБ, злоумышленники обещают жертвами пассивный доход. В рамках новой схемы они создают сайты с фирменной символикой цифрового рубля, на которых гражданам предлагают внести "депозит".

При этом преступники агитируют присоединиться к "программе" как можно скорее, так как позднее стартовая сумма будет увеличена.

"Будьте бдительны: инвестиционных программ цифрового рубля не существует!"- подчеркнули в ЦБ.

Регулятор напомнил, что вся информации о цифровом рубле есть на сайте Центробанка.