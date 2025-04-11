Россия нарастила поставки в Европу одного вида топлива

В отопительном сезоне 2024-2025 годов суммарные объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Евросоюза (ЕС) увеличились на 2,5 процента в сравнении с предыдущим. Об этом сообщается в ежеквартальном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Нынешний отопительный сезон начался в Европе начался на 10 дней раньше, чем прошлый осенне-зимний, стартовав 29 октября 2024 года. С тех пор совокупные отгрузки российского СПГ в регионе выросли на 300 миллионов кубометров год к году. Главными покупателями этого вида топлива стали Бельгия, Франция и Испания. На эти страны пришлось в общей сложности 85 процентов всех поставок из России в регион, уточнили эксперты.

Наращивание экспорта позволило России сохранить за собой статус второго крупнейшего поставщика СПГ в европейские страны. Крупнейшим же экспортером СПГ в ЕС оказались Соединенные Штаты. Американские энергокомпании обеспечили более половины всего экспорта сжиженного газа в Европу. За год объемы поставок из США выросли на 8 процентов, или на 3,5 миллиарда кубометров, заключили аналитики.

Несмотря на рост поставок СПГ, доля России в структуре закупок газа ЕС по итогам 2024 года сократилась более чем в два раза к уровню 2021-го. Если до начала боевых действий на Украине показатель РФ оценивался в 40 процентов, то спустя несколько лет он упал до 18,3 процента, согласно данным аналитической компании Bruegel.

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В прошлом году Россия отправила в Европу 54,45 миллиарда кубометров газа, на долю СПГ пришлось чуть больше 20 миллиардов. В топ-3 крупнейших покупателей стабильно входят Франция, Бельгия и Испания. По суммарным объемам экспорта газа в ЕС отечественные экспортеры сильно отстали от Норвегии (93,3 миллиарда кубометров) на фоне стратегии европейских стран по снижению энергозависимости от РФ.