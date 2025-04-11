Сийярто высказался о реакции ЕС на пошлины США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил удивление по поводу реакции Европейского союза и других государств на введение пошлин президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, эти действия были ожидаемы, передает агентство «Прайм».

Сийярто принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме. В ходе своего выступления он отметил, что после победы президента Трампа на выборах «для всех стало очевидно, что он будет проводить политическую и экономическую стратегию, основанную на патриотизме». По мнению министра, «в арсенале инструментов для реализации патриотической экономической стратегии есть инструменты тарифного регулирования, а это значит, что рано или поздно они будут применены».

«Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему коллеги в Брюсселе и где-либо еще в мире были удивлены произошедшим», — отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что Будапешт уже давно предлагал Еврокомиссии начать переговоры с США, чтобы предотвратить введение пошлин. По его словам, это должны были быть не пустые разговоры, а конкретные предложения. Однако руководство Еврокомиссии, по мнению министра, не справилось с этой задачей.

В текущем месяце американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от десяти до 50 процентов в отношении десятков стран. В рамках ответных мер китайская сторона повысила пошлины на все товары из США до 84 процентов, а Трамп увеличил пошлины для КНР еще больше - со 104-х до 125 процентов.