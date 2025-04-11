Экономист Bloomberg Исаков оценил потери бюджета России из-за торговой войны США

Российская Газета

Федеральный бюджет России в 2025 году может недополучить более 1 трлн рублей доходов из-за снижение спроса на нефть и другое сырье в ходе торговой войны США и пошлин президента Дональда Трампа. Эта сумма составляет около 2,5% от плановых доходов казны и может быть покрыта за счет удвоения бюджетного дефицита, поэтому рисков дестабилизации федерального баланса нет, заявил "Российской газете" главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

Экономист Bloomberg оценил потери бюджета РФ из-за торговой войны США
© РИА Новости

В последние дни на фоне раскручивания торговой войны цены на российскую нефть Urals падали до 50 долларов за баррель, при этом рубль оказался неожиданно крепким и днем 11 апреля торгуется около уровня в 84 рубля. Плановые доходы от нефти и газа в бюджете на текущий год - это 10,9 трлн рублей, но в Минфине уже отметили "риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".

"По оценке Минфина РФ, в I квартале 2025 года нефтегазовые доходы России сократились на 9,8% на фоне снижение цены нефти, крепкого рубля и сокращение экспорта газа по сравнению с I кварталом 2024 года. В целом по году при ценах на нефть как в начале апреля это приведет к снижению доходов против плана на 15-20% и потере порядка 1,7-2 трлн рублей против плана в 10,9 трлн рублей", - говорит Александр Исаков.

Кроме того, по расчетам эксперта, расходы бюджета вырастут примерно на 0,2 трлн рублей за счет дополнительных трат на обслуживание долга. С другой стороны, казна получит сверхплановые ненефтегазовые доходы, не связанные с продажей углеводородов. По данным Минфина, в I квартале 2025 года ненефтегазовые доходы уже увеличились на 10,6% и составили 6,4 трлн рублей, превысив плановый уровень на эту часть года. "В итоге по году общий дефицит бюджета, скорее всего, сложится в районе 2,5 трлн рублей или 1,3% от ВВП против плана в 0.5%", - подсчитал Александр Исаков.

Экономика