Российские торговые сети обяжут продавать 10% местных товаров

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» считают целесообразным обязать торговые сети выставлять на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства, передают «Известия».

© РИА Новости

Как отмечается, соответствующие изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» будут внесены в Государственную Думу в пятницу, 11 апреля. Согласно тексту документа, нововведение призвано помочь местным производителям.

Если мера будет принята, логистические издержки будут сокращены, потребительские цены стабилизируются, а доступность продукции местного производства повысится, считают депутаты. Также в документе отмечается, что установление норматива по минимальной доле продукции из регионов откроет новые перспективы для небольших и средних производителей, уменьшит доминирование крупных поставщиков на рынке дистрибуции и сделает товары более доступными для потребителей.

Представители фракции подчеркивают, что в настоящее время в России отмечается увеличение стоимости продуктов первой необходимости в розничных торговых точках. В частности, по информации Росстата, с начала текущего года стоимость картофеля выросла на 34,45%, а капусты — на 19%.

Законопроект нацелен на то, чтобы снизить розничные цены, сделать продукцию местного производства более доступной и поддержать региональных производителей, которые играют важную социальную роль в регионах, создавая рабочие места.