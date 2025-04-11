Стоимость золота обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 250 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 13:13 мск, цена на драгметалл росла на 0,44% и составляла $3 251,9 за тройскую унцию. К 13:28 мск стоимость золота замедлила рост до $3 248,8 за унцию (+0,35%).

В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года на лондонской бирже ICE росла на 0,8%, до $63,91 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае текущего года выросла на 1,47% и находилась на отметке $60,67 за баррель.