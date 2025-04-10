Названы последствия для России от торговой войны между США и КНР

Торговая война между Китаем и Соединенными Штатами может благоприятно сказаться на торговле между РФ и КНР, предположил экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, в апреле между Вашингтоном и Пекином развернулась тарифная война. Президент США Дональд Трамп поднял тарифы на китайские товары до 145%, руководство КНР ответило практически зеркально — пошлины на американские товары выросли суммарно на 84%.

«Если Китай сейчас согласится на те условия, которые ему США диктуют, то он будет на Соединенные Штаты работать за бесплатно. Если обе стороны откажутся уступать друг другу, то Пекин снова поднимет пошлины на американские товары», — отметил Корнеев.

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Вместе с тем, дальнейшая эскалация торговой войны приведет к тому, что из Китая будут вынуждены уйти все зарубежные корпорации — не будет никакого смысла производить дальше товары в КНР, уточнил аналитик.

По его мнению, Россия окажется в этом противостоянии в выигрыше: США будут вынуждены снять часть санкций с РФ, а Китаю придется снизить цены на ряд товаров, в особенности на те, которые поставлялись на американский рынок.