Трамп рассказал о дальнейших шагах в отношении Китая

США хотели бы заключить торговую сделку с Китаем и уверены, что у Вашингтона и Пекина получится поладить. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

Он отметил, что «очень уважает председателя Китая Си Цзиньпина». По словам Трампа, он уже долгое время является его «другом».

«Посмотрим, как пойдут дела с Китаем. Мы бы хотели заключить сделку. Уверен, что мы отлично поладим и сможем выработать что-то, что будет очень хорошо для обеих наших стран», — добавил он.

По мнению президента США, Вашингтон при его администрации «приводит отношения с Пекином в форму».

Ранее Трамп заявил, что надеется «относительно скоро» заключить соглашение с Россией и Украиной по урегулированию конфликта.