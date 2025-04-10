Трамп рассказал о доходах США от импортных пошлин

США получают около 3,5 миллиардов долларов в день после введения импортных пошлин. Об этом в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Он отметил, что «очень доволен» тем, как идут дела внутри США.

«Цифра составляет, вероятно, 3,5 миллиарда долларов в день», — сказал Трамп, комментируя доходы страны от введения импортных пошлин.

На прошлой неделе президент США подписал указ о введении «взаимных» пошлин размером от 10 до 50% более чем для 180 стран. В частности, для Вьетнама они составят 46%, а Евросоюза — 20%. Против России пошлины не вводились.