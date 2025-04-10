Трамп повысил тарифы на товары из Китая до 145%

Представитель Белого дома заявил, что пошлины на товары из Китая в США составляют 145%. Об этом сообщает CNBC.

Как объяснил собеседник издания, последний указ Трампа увеличил это число с 84% до 125%. Но, помимо этого, глава Белого дома также ввел надбавку в 20% из-за фентанила. Таким образом, теперь американские пошлины на импортные товары из Китая составляют 145%.

«Пошлина США на китайский импорт в настоящее время фактически составляет 145%, подтвердил представитель Белого дома телеканалу CNBC. Последний указ Трампа повышает пошлины для Пекина с 84% до 125%. Но это дополнение к тарифу в 20% на фентанил, который Трамп ранее ввел для Китая», — сообщает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 104%. В ответ на это Пекин повысил пошлины на товары из США до 84%.