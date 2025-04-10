Стоимость яиц в США достигла рекордного уровня

Средняя цена на куриные яйца в США в марте достигла рекордного уровня в 6,227 долларов за дюжину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Федерального бюро статистики труда.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале. Тогда средняя цена на куриные яйца достигла 5,897 долларов.

Стоимость яиц также отслеживает Министерство сельского хозяйства США. По его данным, средняя оптовая цена выросла на 60% год к году. В начале апреля куриные яйца стоят около трех долларов за дюжину.

Напомним, что США пришлось столкнуться с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа. На фоне дефицита продукции Вашингтон обратился к Швеции за помощью в ее экспорте в преддверии Пасхи, но Стокгольм отказался.