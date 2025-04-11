Внешний долг России вырос

Внешний долг России на 1 апреля 2025 года составил $312,4 млрд, что на 7,6% (или на $22,1 млрд) выше показателя на начало года.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

«Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств прочих секторов», — пояснили в пресс-службе регулятора.

21 января данные Банка России показали, что внешний долг РФ на 1 января текущего года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя в начале 2024 года. Регулятор заявил, что динамика показателя определялась снижением объема долга по суверенным ценным бумагам, выраженным как в национальной, так и в иностранной валюте.

В марте сообщалось, что в прошлом году объем государственного долга России вырос на 3,446 трлн рублей, достигнув отметки в 29,041 трлн рублей, или 14,5% ВВП.