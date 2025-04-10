Россияне стали чаще снимать наличные в банкоматах

В 2024 году жители России стали чаще снимать наличные в банкоматах. По сравнению с 2023 годом, рост составил 7,3%, сообщает Банк России.

Согласно отчету «О наличном денежном обороте», который опубликован регулятором, выдачи наличных денег через банкоматы кредитных организаций и подразделений Банка России в прошлом году увеличились на 7,3%, до 39,140 триллиона рублей.

Кроме того, подчеркивается, что наличный денежный оборот в 2024 году достиг 130,1 триллиона рублей (+5,1% к уровню 2023-го). ЦБ отметил, что в кассы и банкоматы банков поступило 63,6 триллиона рублей, выдано 66,5 триллиона рублей.

«Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физических лиц. Поступления по ним увеличились на 2,3%, до 9,8 триллиона рублей, выдачи - на 8,2%, до 12,7 триллиона рублей», - говорится в материале.

Также рост продемонстрировал приток наличных денег - на 6,2%, до 5,1 триллиона рублей, а также выдачи - на 2,2%, до 8,2 триллиона рублей. Торговля принесла 6,7 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября вступит в силу ограничение на выдачу наличных в банкоматах до 50 тыс. в сутки при признаках мошенничества. Текст закона о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством доступен на портале правовых актов.