Американский миллиардер призвал Трампа заключить сделку с Китаем

Американский миллиардер Рэй Далио призвал президента США Дональда Трампа заключить сделку с Китаем, которая бы устраивала обе стороны.

Это станет правильным решением на пути к преодолению торговых проблем, написал он на своей странице в X.

"Решение президента [США Дональда] Трампа отказаться от худшего сценария и договориться о том, как справиться с дисбалансами, - гораздо лучший путь", - говорится в публикации основателя крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates.

Финансист "надеется и ожидает", что американский лидер пойдет на переговоры и c КНР, отмечая, что речь идет о заключении "взаимовыгодной сделки".

"Сейчас самое время для всех заинтересованных сторон пересмотреть свои действия", - подчеркнул Далио.

Он считает, что подобное соглашение позволит, в частности укрепить юань по отношению к доллару. Это может быть достигнуто за счет продажи Пекином своих долларовых активов, а также смягчения фискальной и монетарной политики КНР для стимулирования спроса.

"Так или иначе, для решения проблем, связанных с долгами, дисбалансом в торговле и на рынках капитала, придется внести серьезные изменения в долговой/денежный порядок", - добавил он.

При этом, как считает Далио, администрация Трампа должна своим следующим шагом "как следует разобраться" с дефицитом государственного бюджета США путем сокращения его до уровня в 3% ВВП. По данным Минфина страны, по итогам 2024 финансового года (завершился 30 сентября) дефицит составил более $1,8 трлн, то есть около 6,4% ВВП.

3 апреля президент США ввел в США режим чрезвычайного положения в связи с неблагоприятной ситуацией в экономике и дефицитом торгового баланса, что позволяет американской администрации вводить пошлины на импорт из других стран. 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. В отношении Китая американские пошлины были установлены на уровне 34%. В ответ на это власти КНР заявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США.

В среду Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает повышение пошлин в отношении стран, которые проявили готовность к переговорам. В отношении них будут действовать импортные тарифы в размере 10%. Данная мера, однако, не коснулась КНР. Позднее хозяин Белого дома сообщил, что будет взимать с китайской продукции пошлины в размере 104% до тех пор, пока власти КНР не пойдут на торговую сделку с Соединенными Штатами. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34% до 84%. Американский лидер в свою очередь заявил о незамедлительном повышении ввозных пошлин для Китая до 125%.