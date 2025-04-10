ЕС заморозит тарифы против США

Евросоюз замораживает на 90 дней тарифы против США, чтобы «дать шанс переговорам». Об этом написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере от 10 до 50% в отношении десятков стран, объяснив эти меры годами «несправедливой торговой практики». В частности, администрация США ввела 20-процентные пошлины в отношении ЕС. Однако накануне Трамп заявил, что приостанавливает введение пошлин против 75 стран на 90 дней в связи с просьбами партнеров.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз продолжит разработку ответных тарифов в отношении США, но пока замораживает их на 90 дней.

«Мы приняли к сведению слова президента Трампа. Мы хотим дать переговорам шанс. Мы продолжаем согласовывать наши ответные меры, которые получили твердую поддержку стран ЕС, но мы замораживаем их на 90 дней», - заявила она.

При этом глава Еврокомиссии предупредила, что в случае провала переговоров тарифы будут введены.