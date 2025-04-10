СМИ предсказали падение поставок нефти из США в Китай до нуля

Поток нефти от США, одного из крупнейших в мире производителей, к Китаю, крупнейшему импортеру, сократится практически до нуля на фоне обостряющейся торговой войны двух стран. Об этом сообщает Bloomberg.

В последние годы поставки американской нефти в Китай снижались большую часть 2025 года из-за раундов пошлин президента США Дональда Трампа. Ответные меры Пекина, увеличившие тарифы на импорт из США до 84 процентов, а также последнее повышение пошлин США против Китая до 125 процентов «еще больше омрачили картину», подчеркивает Bloomberg.

Поставки американской нефти не являются жизненно важными для Китая. По данным аналитиков компании Vortexa, потоки сырой нефти из США в КНР в первые месяцы этого года составили примерно один процент от общего объема нефтяного импорта Китая. Однако полное прекращение поставок нефти свидетельствует о широком распаде торговых отношений между крупнейшими экономиками мира.

Аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Айван Мэтьюз заявил, что с введением Китаем 84-процентных пошлин на товары из США стоимость американской сырой нефти увеличится почти вдвое - на 51 доллар за баррель, исходя из цены барреля нефти марки WTI в 61 доллар. Это делает эксплуатацию американской сырой нефти нерентабельной для китайских нефтеперерабатывающих заводов.

Часть этой сырой нефти США отправится к другим покупателям в Азии. В последние дни индийские нефтеперерабатывающие заводы закупили партии американского топлива, чтобы воспользоваться более низкими ценами, как и нефтеперерабатывающие заводы в Японии. Китай, в свою очередь, может увеличить закупки нефти из России, Ирана, Омана или ОАЭ.