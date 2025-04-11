Оценен ущерб мировой экономике от политики Трампа

Торговые войны, вызванные агрессивной таможенной политикой президента США Дональда Трампа, в 2025 году могут обойтись мировой экономике в несколько триллионов долларов. Об этом заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Ее слова приводит РИА Новости.

Подобный сценарий, отметила аналитик, реализуется, если «шоковая терапия» США в виде повышенных импортных пошлин завершится в течение года. Если же действие высоких таможенных тарифов для большинства стран сохранится в долгосрочной перспективе, суммарный ущерб мировой экономики может оказаться гораздо выше. Однако, как считает эксперт, «уже в 2026 году есть шанс увидеть отскок».

Главным краткосрочным последствием жесткой таможенной политики США с большой долей вероятности станет замедление темпов роста глобального ВВП, предупредила Прикладова. Речь идет о потере нескольких процентов, уточнила она.

«Мы можем увидеть такое снижение в течение этого года», — пояснила эксперт.

Однако вероятность, что повышенные импортные пошлины США будут сохраняться долго, все же мала. Такие меры наносят вред в том числе экономике самих Соединенных Штатов.

«Такая шоковая терапия не может продолжаться долго», — заключила Прикладова.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки оказались в несколько раз выше.

После многократных жалоб со стороны торговых партнеров США глава Белого дома объявил о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключением стал Китай, продукцию которого в итоге обложили ставкой в 145 процентов от таможенной стоимости. Трамп объяснил свое решение «неуважением Пекина к мировому рынку» из-за отказа КНР отменять ответные пошлины в отношении американской продукции. Китай в ответ повысил пошлины на товары из США до 125 процентов.