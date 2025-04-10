Названы города России с самыми высокими доходами населения

В первом квартале 2025 года в некоторых городах РФ зафиксирован рост душевых доходов к уровню аналогичного периода 2024-го. Речь идет о субъектах с численностью населения более 100 тысяч человек, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

В числе таких городов оказались Южно-Сахалинск, Раменское, Чебоксары, Владимир, Кызыл, Петрозаводск, Астрахань, Красногорск, Ханты-Мансийск, Сочи, Оренбург, Петропавловск-Камчатский, Одинцово, Киров и Сызрань.

Подчеркивается, что доходы на человека в Южно-Сахалинске увеличились на 27%, до 57 тысяч рублей, в Раменском – на 25%, до 64 тысяч рублей. Доходы в Чебоксарах, Владимире и Кызыле показали рост на 24%, до 55 тысяч, 59 тысяч и 44 тысяч рублей соответственно.

Также значение выросло в Петрозаводске, Астрахани, Красногорске и Ханты-Мансийске – на 23%, до 55 тысяч, 50 тысяч, 75 тысяч и 51 тысячи рублей соответственно. В Сочи, Оренбурге и Петропавловске-Камчатском доходы увеличились на 22% (до 61 тысячи, 53 тысяч и 56 тысяч рублей), в Одинцово, Кирове и Сызрани – на 21% (до 74 тысяч, 54 тысяч и 52 тысяч рублей соответственно).

Подчеркивается, что городами с самым высоким уровнем душевого дохода являются Москва, Санкт-Петербург, Красногорск, Одинцово, Реутов, Химки, Люберцы, Видное, Мытищи, Королёв, Балашиха, Долгопрудный, Пушкино, Щелково, Домодедово.