Когда начнет дешеветь рубль: прогноз экономиста

Когда начнёт дешеветь рубль, спрогнозировал экономист
Рубль начнёт дешеветь до конца весны, ожидает кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. По его прогнозу, доллар вырастет до 90 ₽. Официальный курс ЦБ на 10 апреля 2025 года составляет 86,09 ₽ за доллар.
В ближайшей перспективе курсы валют вряд ли уйдут далеко от текущих значений, однако точное направление их движений предсказать сложно, отмечает экономист.
«Для краткосрочного прогноза курса рубля сейчас слишком много вводных с внешнего контура, поэтому волатильность на будущей неделе ожидается повышенной», — рассказал он «Газете.Ru».
До конца весны будет больше факторов к постепенному ослаблению национальной валюты.
«На фоне тарифных войн рухнули сырьевые рынки, для России это скажется с временным лагом», — ожидает Михаил Зельцер.
На этом фоне приток валюты от экспорта будет снижаться, что приведёт уменьшению предложения валюты и будет играть против рубля. Поддержку рублю окажет увеличение ЦБ и Минфином лимитов продажи валют на 75%.