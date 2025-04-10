Введение США высоких пошлин для Китая могут стать преимуществом для Индии, поскольку китайские компании могут рассматривать перенос своей деятельности в страны, где тарифные режимы ниже, например, в Индию.

Об этом пишет газета Indian Express.

"Стратегия Индии по ведению переговоров о заключении двустороннего торгового соглашения с США, а также ее сдержанность с ответными мерами в отношении американских тарифов, похоже, принесли свои плоды", - указало издание, напомнив, что президент США Дональд Трамп приостановил действие взаимных тарифов в отношении 75 стран, включая Индию, введя при этом высокие 125-процентные пошлины на Китай в ответ на его ответные меры.

"Резко высокие тарифы для Китая могут стать относительным преимуществом для Индии, поскольку компании, базирующиеся в Китае, теперь могут перенести свою деятельность в страны с более низкими тарифными режимами, такие как Индия", - пишет Indian Express.

Однако, по мнению издания, сохраняются опасения по поводу риска демпинга с китайского рынка в Индию.

Тем не менее, по оценке газеты, угроза введения США зеркальных тарифов в отношении Нью-Дели все еще не исключена. Издание обратило внимание на слова министра финансов США Скотта Бессента, который на вопрос о том, всегда ли тема пошлин касалась только Китая, ответил, что речь идет о "плохих игроках", и что следующими могут быть Вьетнам, Япония, Южная Корея и Индия.

В среду Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пояснила, что пауза введена на время проведения торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10%".

Министр финансов США Скотт Бессент в свою очередь подчеркнул, что приостановка действия пошлин распространяется в том числе на Канаду и Мексику. Одновременно с этим американский лидер повысил тарифы на китайскую продукцию до 125%.