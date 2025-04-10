В России оценили потери бюджета из-за нелегальных конфет

Потери российского бюджета из-за нелегального оборота кондитерской и шоколадной продукции в 2025 году составят более 12 миллиардов рублей в год. К такому выводу пришли в Центре экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ), пишет «Коммерсантъ».

В расчетах использована статистика за последние годы. Так, по оценкам авторов исследования, в натуральном выражении контрафактные продажи в 2023 году доходили до 1,49 миллиарда упаковок. Оценить этот объем помогает разница между потреблением и производством вместе с легальным импортом, достигающая 10,4 процента.

Как объяснил замдиректора ЦЭЭ ВШЭ Артем Концерев, такую продукцию и следует считать нелегальной, потому что в налоговых ведомостях она не отражена.

Ожидается, что в общем объеме недополученных доходов бюджета в текущем году 7,39 миллиарда рублей составит налог на прибыль, а 3,55 миллиарда — НДС. Также 956 миллионов рублей придется на невыплаченные таможенные пошлины, а 174 миллиона — на налог на прибыль в оптово-розничном звене, то есть во время реализации продукции.

Эксперты считают, что, помимо доходов бюджета, перекрытие канала продаж нелегальной продукции повысит прибыль легальных производителей на 22,18 миллиарда рублей, а продавцов — на 523 миллиона рублей. Таким образом, население заплатит за сладости на 25 миллиардов рублей больше, чем годом ранее.

Источник издания подчеркивает, что нелегальную продукцию нельзя считать некачественной, потому что зачастую ее производят из хорошего сырья, а в серую зону она переходит при манипуляциях с налогами. По его словам, на такие уловки идут небольшие и средние компании, которые пытаются сократить издержки из-за роста налогов и цен на сырье.

Тем не менее глава экспертного совета по обелению экономики при комитете по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов назвал ситуацию в кондитерской отрасли прямой угрозой качеству продукции, основными потребителями которой являются дети.

В начале марта издание со ссылкой на источники сообщило, что производители сладостей в России из-за роста себестоимости продукции повысят отпускные цены на 5–15 процентов, а также сократят объем упаковок.