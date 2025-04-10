Новая Зеландия отменила санкции против Абрамова

Новая Зеландия отменила санкции против бывшего руководителя компании Evraz Александра Абрамова и членов его семьи. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее Южная Корея заявила о возможности снять с России санкции.

Австралия ввела крупнейшие с 2022 года санкции против России

До этого стало известно, что в Россию может вернуться ушедший из-за санкций зарубежный бренд Ariston — итальянский производитель бытовой техники. До этого президент России Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление структуре «Газпрома» российских активов компании.