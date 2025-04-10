Жители США начали закупаться продуктами первой необходимости

В США стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне введенных пошлин президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

© Газета.ru

В публикации отмечается, что жители США начали приобретать товары первой необходимости — фасоль, консервы, муку, продукцию с длительным сроком годности, а также товары более дешевых брендов.

Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных пошлин для 75 стран

Основатель логистической компании GCG Маниш Капур подчеркнул, что люди сметают товары с полок магазинов, опасаясь, что в будущем продуктов не будет, как во времена пандемии коронавируса, когда наблюдались сбои в цепочках поставок, которые привели к дефициту и инфляции.

Он добавил, что люди обеспокоены ситуацией, тем, что стоимость товаров будет расти, поэтому и решили пополнить запасы.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее экономист назвал пошлины Трампа торгом в стиле Дикого Запада.