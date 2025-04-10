Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных пошлин для 75 стран

Президент США Дональд Трамп объяснил паузу в ведении повышенных пошлин на импорт в отношении ряда стран чрезмерной обеспокоенностью граждан. Об этом сообщает The New York Times.

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"Люди стали чересчур паникующими. Они стали немного бояться", - приводит слова хозяина Белого дома американская газета.

Трамп назвал "довольно мрачной" ситуацию на мировом рынке после его решения о введении пошлин.

Трамп заявил, что США немедленно повышают торговые пошлины в отношении Китая до 125%

Ранее президент США говорил, что введение пошлин откладываться не будет. Журналисты напомнили ему об этом.

"Нужно иметь гибкость. Вы не сможете пройти сквозь стену. Иногда надо пройти под стеной, над стеной или вокруг нее", - ответил Трамп.

В среду, 9 апреля, американский лидер заявил, что введение повышенных в отношении более чем 75 стран откладывается на 90 дней.

Напомним, после новостей о введении пошлин на все поставляемые в США товары рядовые американцы начали запасаться продуктами.

"Я покупаю вдвое больше всего", - сказал один из покупателей в супермаркете.

Наибольшим спросом пользуются сахар, мука и питьевая вода.