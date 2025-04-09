В Саудовской Аравии открыли новые месторождения нефти и газа

Специалисты нефтяной компании Saudi Aramco обнаружили 14 новых залежей нефти и газа, рассказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдельазиз бен Салман. Об этом пишет Reuters.

Глава ведомства уточнил, что Saudi Aramco обнаружила шесть новых месторождений нефти и две новых нефтяных залежи на существующих месторождениях, а также два новых месторождения газа и четыре новых газовых залежи на существующих месторождениях.

Открытия были сделаны в Восточной провинции королевства и в пустыне Руб-эль-Хали, уточнил министр.

«[Эти открытия] подтверждают наличие у королевства богатых углеводородных ресурсов, которые открывают новые горизонты для экономического развития и поддерживают способность страны эффективно и устойчиво удовлетворять местный и глобальный спрос на энергию на десятилетия вперед», — отметил бен Салман.

Ранее сообщалось, что стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE в среду, 9 апреля, упала более чем на 6% — до $58,7 за баррель.

На снижение стоимости нефти повлиял ряд факторов, пояснили аналитики. В частности, ситуация с пошлинами, решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти, сообщения о значительном повышении запасов энергоресурса в США.