ЕК не будет продлевать торговые льготы для Украины

Еврокомиссия не планирует продлевать действие истекающих в июне торговых льгот, позволяющих Украине поставлять сельскохозяйственную продукцию в ЕС на выгодных условиях, рассказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен. Об этом пишет Politico.

Накануне западные СМИ сообщили, что Европейский союз намерен с 5 июня текущего года ограничить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

По данным портала, ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров.

В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

«Текущие меры в любом случае будут отменены. Совет [ЕС] ясно дал понять, что продление [торговых льгот] невозможно», — отметил Хансен.

По его словам, Еврокомиссия готовит новую систему тарифных квот, однако они будут отличаться от прежних льгот, которые практически не были ограничены.

Журналисты пояснили, что этот шаг был предпринят на фоне масштабных, длительных протестов фермеров и давления правительств ряда стран ЕС.

Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что отказ ЕС продлить льготный режим для экспорта сельхозпродукции с Украины будет иметь разрушительные последствия для Киева.

Согласно правительственным данным, доходы от экспорта в Евросоюз в рамках льготных мер составили почти десятую часть от экспортной выручки страны в размере $41 млрд в 2024 году.