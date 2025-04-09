Объем торговли США и Китая может резко сократиться. О последствиях импортных пошлин президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Всемирной торговой организации (ВТО).

Аналитики ВТО предрекли, что растущая торговая напряженность между двумя государствами приведет к сокращению товарооборота на 80 процентов.

«Подход "око за око" между двумя крупнейшими экономиками мира, на долю которых в совокупности приходится примерно три процента мировой торговли, имеет более широкие последствия, которые могут серьезно ухудшить перспективы мировой экономики. Наши оценки, основанные на последних событиях, указывают на значительные риски, связанные с дальнейшей эскалацией», — отмечают в организации.

Негативные макроэкономические последствия затронут не только США и Китай, но и другие страны, особенно наименее развитые. Особую озабоченность ВТО вызвало возможная фрагментация мировой торговли. Разделение мировой экономики на два блока может привести к долгосрочному снижению мирового реального ВВП почти на семь процентов.

Трамп в третий раз повысил пошлины в отношении Китая

9 апреля Трамп поднял импортные пошлины для Китая до 125 процентов. Он объяснил свое решение неуважением, которое КНР проявляет к мировым рынкам. Повышенные тарифы вступают в силу немедленно. Для прочих стран он установил паузу в действии тарифов на 90 дней.