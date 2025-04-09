США могут потребовать от Европы возобновить поставки российского газа

США могут потребовать у Европы возобновить закупки российского газа, пишет издание Euractiv со ссылкой на эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанну Нис.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Американцы могут потребовать, чтобы мы снова покупали российский газ», — заявила она.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что Россия будет продавать газ странам Евросоюза только по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся.